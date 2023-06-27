媽媽至戶政事務所辦理新生兒出生登記時，僅須備妥本人之國內金融機構存簿帳戶資料，經戶政事務所人員列印出申請書，交由申請人確認簽章後，即完成勞保、國保生育給付之申請。

假如媽媽無法親自到戶政事務所辦理，也可以委託他人代為申請；委託書可至內政部戶政司或勞動部勞工保險局全球資訊網下載使用，並於填妥委託書後交由受託人備用。

此外，持有自然人憑證的媽媽或爸爸，亦可透過內政部戶政司全球資訊網線上申辦出生登記，併同線上申請勞保、國保生育給付，並上傳媽媽之國內金融機構存簿帳戶相片檔（如出生登記申請人為爸爸，需另上傳委託書），就可在家上網申辦免出門喔！

勞保局提醒，如未能透過一站式服務申請勞保、國保生育給付，仍可在5年請求權時效內，至勞保局e化服務系統或以書面寄送申請。惟各項申請方式只需要選擇一項辦理即可，已透過一站式申請或至勞保局e化服務系統完成網路申辦者，即無需再另寄送申請書件到勞保局，以避免重複送件而增加審查時間。