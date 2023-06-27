總體來看，個股呈普漲態勢，近4,300檔個股上揚，兩市成交額明顯萎縮，今日成交額人民幣（下同）8,411億元。
截至收盤，滬指報3,189.44點，漲1.23％，成交額為3,545億元；深成指報10,978.08點，漲0.97％，成交額為4,866億元；創指報2,191.83點，漲0.26％，成交額為2,047億元。
盤面上，房地產、旅遊、酒店、中船系板塊漲幅居前。
滬深兩市大盤27日震盪反彈，滬指午後拉升漲超1％，創業板指翻紅。各行業類股普漲，其中又以房地產類股強勢領漲，並帶動家裝建材、家電等相關產業鏈走高，新城控股、天地源、中南建設等多股漲停。中船系個股表現最佳，中國動力、中船科技、中工國際漲停。氫能源概念股反彈，京城股份、華電重工等近十股漲停，旅遊、酒店等消費板塊表現活躍，曲江文旅、長白山、西安旅遊漲停。
總體來看，個股呈普漲態勢，近4,300檔個股上揚，兩市成交額明顯萎縮，今日成交額人民幣（下同）8,411億元。
截至收盤，滬指報3,189.44點，漲1.23％，成交額為3,545億元；深成指報10,978.08點，漲0.97％，成交額為4,866億元；創指報2,191.83點，漲0.26％，成交額為2,047億元。
盤面上，房地產、旅遊、酒店、中船系板塊漲幅居前。
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