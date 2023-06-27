總體來看，個股呈普漲態勢，近4,300檔個股上揚，兩市成交額明顯萎縮，今日成交額人民幣（下同）8,411億元。

截至收盤，滬指報3,189.44點，漲1.23％，成交額為3,545億元；深成指報10,978.08點，漲0.97％，成交額為4,866億元；創指報2,191.83點，漲0.26％，成交額為2,047億元。

盤面上，房地產、旅遊、酒店、中船系板塊漲幅居前。

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