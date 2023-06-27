35歲彭姓男騎士騎乘的普重機車。（圖／警方提供）

今（27）日6時35分台北市松山區民生東路五段與塔悠路口發生一起車禍，1名35歲彭姓男騎士，騎乘普重機車沿塔悠路南向北左轉民生東路五段往西，與沿塔悠路北向南直行之39歲曾姓男駕駛的自小客車發生碰撞，彭男當場被撞飛造成身體多處骨折擦挫傷，送醫院治療。

警方表示，今（27）日6時35分接獲民眾報案，台北市松山區民生東路五段與塔悠路口發生車禍，員警到場了解，彭男騎乘普重機車沿塔悠路南向北第五車道（機慢車左轉專用車道）左轉民生東路五段往西，與沿塔悠路北向南第一車道直行之曾男駕駛之自小客車發生碰撞而肇事。

彭男意識清楚，無生命危險，身體多處骨折擦挫傷，送醫院診治，車輛右側車身毀損等；曾男未受傷，前車頭毀損等，雙方均無酒駕情事。

松山分局呼籲市民朋友遵守交通規則，車輛行經路口記得「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，並依號誌行駛，避免憾事發生。警方將持續以合理、合法的執法方式及強度，導正市民用路習慣，全力守護交通安全。