日本47歲男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）昔出演超夯日劇《半澤直樹》爆紅，然而，上月18日他被經紀人發現與父母三人一同倒臥家中，母親當場身亡，父親送醫搶救不治，市川猿之助經洗胃後獲救，此後經警方調查，他涉嫌加工輕生而被逮捕，更傳出他向警方承認罪嫌的消息。

市川猿之助上月18日被經紀人發現，和雙親倒臥在東京家中，事發後，由於其雙親死因不明，檢方展開司法解剖後，初步查出死因為藥物中毒。然而，經警方調查後，認為市川猿之助涉嫌加工輕生，並將其逮捕，移送警署到案說明。對此，其經紀公司表示會密切關注案情發展，不過由於該案件涉及其家人，因此在最終判決結果出來前，我們不會有任何回應。

另外，據《日本電視台(NTV)》報導，市川猿之助被警方逮捕後，傳出他供稱：「我幫助我父母，並打算追隨而去。」另外，接受警方詢問時，也認了是受到被週刊爆出的事件影響，並因此全家召開家族會議，並在會議中決定此舉。

市川猿之助傳出認罪了。(影片來自日テレNEWS YT，如被移除請見諒。)

事實上，市川猿之助過往曾被日本週刊爆出利用他在演藝圈的地位，對合作演員性騷擾的消息，舉凡「強吻」、「撫摸下體」等伸狼爪的舉動。另外，也傳出他在新冠疫情期間，不遵守防疫規定，除了召開私人派對尋歡，還在酒過三巡後要求所有賓客共浴，甚至進行肢體上的親密接觸。對此，經紀公司當時回應雙方無雇傭關係，不清楚演員私事。

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