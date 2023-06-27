新竹瓦斯公司組成人員皆為縣府一級主管，被外界質疑「養肥貓」的問題，縣府產發處指新竹縣瓦斯管理處於1974年成立，2012年依天然氣事業法第四條規定，改制為新竹瓦斯股份有限公司，由縣府100％獨資，縣府是唯一官股，11名董事皆為無給職，沒有「肥貓」問題。

依據「新竹縣新竹瓦斯股份有限公司組織自治條例」規定，公司設董事會，設置董事7至11人，由3分之2以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，對外代表公司。董事應有5分之1為勞工代表，另置監察人3人，董事及監察人由縣長派任。

對縣府一級主管能否兼職問題，產發處指依據公務人員服務法笫15條及新竹縣新竹瓦斯股份有限公司組織自治條例，經機關首長同意，各局處長得兼任該公司董監事，新竹瓦斯公司派兼任皆符合法規與程序，且皆為無給職。

另外，因瓦斯設備屬公共建設性質，非以營利為導向，為普及民生所需設備，由縣長擔任董事長，新竹瓦斯公司每年編列預算執行瓦斯下鄉政策，可配合施政方針及區域發展規畫，逐步建構完善供氣設備，提升縣民生活水平。