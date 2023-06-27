菸害防制法3月22日起新法上路，禁菸年齡從18歲提高至20歲，桃園市去年仍有近3成店家未確認購菸年齡，衛生局提醒，販售菸品給未滿20歲者最高可罰25萬元，而衛福部自7月起將辦理喬裝購菸測試，呼籲業者提高警覺心。

衛生局表示，因應菸害防制法3月22日上路，禁菸年齡從18歲提高至20歲，市府積極辦理學生菸品來源稽查，從施行日起加強實地輔導，除宣導販售菸品給未滿20歲者最高恐挨罰新台幣25萬元，盼業者要依法查驗消費者的年齡。

衛生局指出，衛生福利部國民健康署也將於7月開始辦理「喬裝購菸測試」，將由年滿20歲以上的調查員穿著高中制服至各店家試圖買菸，測試店家是否有落實查驗消費者年齡、拒售菸品，要杜絕青少年取得菸品的機會，才能守護市民健康。去年桃園市針對違規販售菸品給未滿18歲者共裁罰5件，總計罰鍰5萬元。

衛生局說，根據去年國健署及衛生局資料顯示，桃園市連鎖便利商店、大賣場（超市）、檳榔攤、一般商店等4大類型販菸場所的合格率分別為78％、79％、73％及60％，其中又以生鮮超市及生活百貨等類型場所的合格率較低，目前已將生鮮超市及生活百貨等類型場所列為今年度重點輔導對象，以提高業者對青少年購菸的警覺心。

衛生局也提及，去年桃市仍有近3成店家面對有年齡疑慮的消費者未拒售菸品或進一步確認年齡，呼籲業者加強員工教育訓練，如遇疑似未滿20歲者，應要求其出示證件進行查核，若未帶或拒絕出示證件，則應拒絕販售。

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