HPE Alletra Storage MP支援在同一硬體上使用多種儲存協定的分散式基礎架構，並且可以獨立擴充以提高效能和容量。HPE Alletra Storage MP可針對區塊和檔案儲存進行配置，使客戶能透過HPE GreenLake邊緣到雲端平台部署、管理和編排資料及儲存服務，而不受工作負載和儲存協定所限。這不僅可消除資料孤島，也能降低成本與複雜度並提升效能。經擴展的HPE GreenLake for Block Storage現在可為中等經濟性的業務關鍵型彈性提供領先業界的分散式橫向擴充型區塊儲存以及100%資料可用性保證。全新HPE GreenLake for Block Storage透過HPE GreenLake平台交付和管理，為任務關鍵型應用與混合工作負載帶來直覺的雲端體驗、高效擴展以及出色的彈性和效能。

HPE Storage資深副總裁暨雲端資料基礎架構總經理Patrick Osborne表示，資料數量和複雜性正迅速攀升，這給客戶帶來全新挑戰。搭載AMD EPYC系列處理器的全新HPE Alletra Storage MP使HPE Storage能為客戶提供更高的性價比，並且未來能夠在相同硬體上經濟高效地擴展基礎架構。

EPYC嵌入式系列處理器結合速度和效率以幫助降低整體系統能源成本和總擁有成本(TCO)。HPE Alletra Storage MP採用一系列EPYC嵌入式處理器型號，效能選項範圍從16核心至64核心，熱設計功耗範圍從155瓦至225瓦。

AMD全球副總裁暨嵌入式處理器事業群總經理Rajneesh Gaur表示，AMD非常自豪能夠與HPE擴大合作，為企業客戶提供先進解決方案，從而更快地達到更為出色的業務成果。嵌入式EPYC處理器憑藉在功耗最佳化的配置中達到全新效能和I/O敏捷性水準，將助力HPE開啟儲存新時代。