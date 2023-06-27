台灣三得利表示，新辦公室開幕也代表公司將更著眼未來，秉持實踐幹大事的精神強化品牌形象，在台灣市場持續創造亮眼佳績，並落實DEI（Diversity, Equity, Inclusive）精神，打造更吸引多元人才加入的優質工作環境。

顧令德2021年成為台灣三得利首位本國籍總經理，即推行「企業經營在地化、深耕台灣市場」、「拓展高端商品、優化品牌形象」、「善盡企業社會責任、創造多元共融職場環境」三大方針，在疫情期間成功發揮綜效，帶領台灣三得利2021、2022年營運均創雙位數成長。

為提供台灣消費者更優質服務，台灣三得利將對旗下各系列產品持續優化品牌。其中，高單價烈酒產品將由歐肯及波摩等蘇格蘭威士忌，以及山崎、白州、響等日本威士忌領軍，加上美格美國波本威士忌及六日本琴酒，藉由多元組合提供消費者完整的高單價商品選擇。

針對罐裝調酒商品，台灣三得利則以HOROYOI微醉及-196℃強冽為主力，持續強化品牌力，藉由推出多樣化口味滿足消費者需求。在即飲通路市場方面，以提供消費者金賓及角瓶的「高品質highball」，深入推廣Highball品飲文化。

而廣受台灣消費者喜愛的三得利頂級啤酒及梅酒，也是將持續加強投資的品項，以滿足眾多消費者對酒類產品的需求。台灣三得利表示，未來除持續致力提升品牌力，也將挹注資源提供台灣消費者更多高品質且多元的商品，藉此豐富台灣在地品飲文化。（飲酒過量 有害健康）