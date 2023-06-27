遠東生技事業發展部副總經理闕蓁儀表示，公司過去以代工製造為主，在歐洲、美洲、中東等多國都是微藻生產製造第一品牌，去年營業額3.9億當中有70%都是外銷，近期要啟動品牌轉型之路，讓更多消費者認識公司的眾多產品及服務創新應，也期待透過跨界的合作將微藻的優點介紹給更多國人，近期將會與新創電商平台Boojimo合作。

同時選擇與新創業者進行異業合作，希望透過網紅經濟及團媽力量等不同銷售型式通路，從新研製的保養品開始，讓品牌接觸不同消費族群，期待讓年輕一代的消費者知道藻類神奇的大自然力量，不管是保養品、保健食品、食品、精準醫學，甚至寵物領域都能結合應用，品牌將由內至外做全新的包裝與定位與大眾見面。

研發副總經理陳亦翔博士表示，藻類萃取的光動力(PDT)原料，未來將使用在癌症新藥開發上，這項原料有助於藥物的啟動，能精準打擊特定範圍癌細胞；過去使用微藻做光動力原料只有出現在文獻上，公司目前將會是第一家進行商業化原料研製的公司，這項技術未來能應用到抑菌等不同領域產品開發上。