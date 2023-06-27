吳田玉指出，面對挑戰，將抱持積極審慎態度、前瞻思維、穩健腳步、深化企業永續、提升公司競爭力與執行力，才能持續保持優勢並穩占龍頭。

日月光股東會議事手冊內載，依據產業景氣、未來市場需求及本集團之產能狀況，日月光投控集團2023年預估銷售量，封裝約377億個、測試約57億個。

日月光表示，在當前地緣政治境中，日月光投控全球供應足跡更展現強大的競爭優勢。除了在台灣持續布局高階封測供應鏈，同時也在大陸、韓國、馬來西亞、新加坡及日本等地，多元化布局產能，以滿足客戶在台灣和台灣以外對傳統封裝產能的彈性需求，未來也將視客戶及終端市場需求來規畫擴產。電子代工服務(EMS)供應鏈除了台灣、大陸之外，也擴張到越南、墨西哥及歐洲等地，亦會持續規畫擴充廠房建築、基礎設施及智慧生產設備，以提早因應下個景氣循環周期，同時將透過加強管控資本投資、規模效率及持續獲利的能力，進一步改善現金流。