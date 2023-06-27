6月已經接近尾聲，即將迎接7月到來。大陸命理專欄「運勢君」分享，摩羯座、射手座、雙子座在7月份會有好運降臨，不但事業一帆風順，感情方面也能有好的緣分、好的發展，摩羯座的好運甚至還會影響親人，全家人跟著一起轉運。

▎摩羯座

摩羯座在7月會感覺財運受到庇護，在事業發展方面相當順利，薪水、獎金都能準時入帳。除此之外，摩羯座的運氣也非常好，無論做什麼事情都能很幸運地完成，而且不只是你個人運勢一帆風順，連帶家人也會被你的幸運之神眷顧，全家人都能一起轉運。

▎射手座

射手座平時就是個怕麻煩的人，所以和自己無關的事情都會盡量避免，因此遇到棘手狀況的機會比較少。到了7月，這種怕麻煩的個性，反而能為你的運勢加分，當有好運找上門時不會受阻擋，做任何事情都可以順利平穩地完成，並迎接你在今年的巔峰時刻。

▎雙子座

雙子座在前段時間可能遇到了一些棘手的事，所幸這些壞事到了7月都會消失殆盡。雙子座的守護星水星，在7月會發揮極大助力，讓你的工作忙碌不停，有不少業務、客戶找上門，業績也隨之提升，而且不只事業上的好運，在感情方面也有新的發展契機，讓你事業、愛情雙豐收。