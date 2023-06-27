在韓國參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽的桃園新明國中，今天（27日）帶著冠軍錦旗返抵國門，本次賽事新明國中以勢如破竹的6連勝，包含兩度擊敗地主韓國代表，順利奪下前進今年8月美國世界賽的門票，將代表台灣挑戰衛冕世界冠軍。

桃園市新明國中今年4月在112年謝國城盃全國青少棒錦標賽獲得冠軍取得代表權，而亞太區次青少棒分區賽從2020年開始，受到新冠肺炎疫情影響的關係，連續3年取消舉辦，隨著各國疫情陸續解封、國境開放，LLB在今年再度恢復舉辦，2019年新明國中同樣獲得亞太區代表權，可惜在國際組冠軍戰不幸敗給波多黎各代表，今年將再次重返美國，誓言要重返榮耀，挑戰屬於台灣的第9座及學校的第5座世界冠軍。

以一、二年級為主體的新明國中，靠著攻守兩端的優異表現，順利取得亞太區代表權前進世界賽，對於接下來的挑戰，總教練黃湋志表示：「返國後將安排選手休息幾天，接下來面對世界賽的對手，要再增加球員們攻擊的擊球力道，戰術執行上會再要求選手執行時要更細膩、更專注，好面對接下來的強敵。」