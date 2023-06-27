女星大牙今（27日）在社群平台上爆料，透露11年前與陳建州（黑人）去香港工作，當時對方進房間後從背後環抱只穿著浴袍的她，拒絕後還說「好！那我們快一點！」因想到黑澀會時期曾被對方冷凍過，所以她委婉拒絕，並以同事關係拒絕發生關係，陳建州透過經紀人發聲否認該指控，范瑋琪也力挺老公；不過此事已成為大眾討論的焦點，6年前沈玉琳就爆料陳建州非常注重夫妻形象。

沈玉琳6年前上節目《綜藝大熱門》，現場連線好友陳建州，當時沈玉琳說：「基本上黑人他從不抱怨他老婆的啦，因為他很重視這方面的形象，因為他靠這個賺錢」，話一出現場一片尷尬，陳建州也無奈回應「玉琳哥你很夭壽」，不過沈玉琳後來補充陳建州在任何社群網站中都沒有負能量的人，是他們朋友當中的楷模，節目環節讓沈玉琳爆料陳建州婚後是否曾多看哪個女藝人兩眼，沈玉琳瞬間就有人選，「有一個女藝人他不只多看兩眼，看兩千眼都有」，沈玉琳還說講出來一定會嚇一跳，此時陳建州神情嚴肅沒有說話，直到沈玉琳說出「徐薇老師」才開始大笑，認同徐薇越看越有味道，表示和她相見恨晚。

（來源／影片取自綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube，如遭刪除請見諒。）

針對大牙提出的事件，陳建州經紀人表示：「我們會發聲明統一回應，謝謝」，黑人隨後發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實 。」並表示「將委請本律師追究法律責任 」。

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