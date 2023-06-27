藝人陳建州（黑人）今（27日）遭女星大牙（周宜霈）踢爆11年前在飯店房間對她性騷擾，掀起軒然大波；對此，陳建州、范瑋琪夫婦共同發聲明駁斥指控，大牙透過經紀人強調均為事實。而網友挖出黑人曾在節目上分享看謎片的趣事，還脫口「鬆一下」撇頭看向大牙。

大牙控訴2012年7月18日凌晨，在香港飯店的房間內被當時的老闆陳建州（黑人）性騷擾，男方不但深夜強行闖入大牙的房間，暗示他要「鬆一下」，還不顧大牙的反抗，強行從背後環抱、將她壓倒在床上等，甚至說出「好！那我們快一點！」、「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」這種話。

細心的網友翻出2012年9月12日上傳的一段影片，是陳建州、大牙同框上節目的片段，距離大牙指的性騷事件間隔僅2個月。當時陳建州分享自己看謎片時遇到的尷尬事，他說家裡大概都是中午12點用餐，某天中午11點半時他突然心血來潮，想要「輕鬆一下」，還用台語補充「桑擠勒」，下秒轉頭看向大牙，大牙則繼續擠出笑容。

陳建州繼續表示，當下影片、衛生紙都準備好了，越來越進入狀況時，突然看到化妝台的鏡子出現一個人影，原來是奶奶用客家話告訴他該吃飯了便默默離去，讓陳建州超級尷尬，過了快1小時才下樓吃飯。

這段影片再度曝光後，不少網友紛紛朝聖、留言，但陳建州夫妻稍早已透過律師發聲明，表示大牙說的內容全然不實、毫無根據，依法追究相關法律責任，針對陳建州聲明，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

《18/22》黑人看A片被逮到

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