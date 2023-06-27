台中68歲張姓阿嬤長期洗腎，近來她左手臂水腫日趨嚴重，臉部也逐漸「發福」，令張阿嬤自比「像豬頭」，一度不願外出，檢查發現張阿嬤上腔大靜脈阻塞，且阻塞程度已超過70％，十分嚴重，幸利用氣球擴張術及安放支架打通血管順利「消腫」，找回昔日笑臉。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師黃俊晟表示，「水腫」是身體組織因液體滯留而產生，分為急性和慢性，前者是3天內忽然發生，原因包括是靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、創傷造成或服用藥物等，後者則持續3天以上，原因多與心臟病、慢性腎臟病或肝臟疾病等有關。

黃俊晟指出，上腔靜脈主要負責將頭部、頸部、上肢和軀幹的血液輸送回心臟，萬一上腔靜脈血液回流受阻，上胸部及頭頸部的靜脈回流減少，靜脈血無法順利回流心臟，就會出現呼吸困難、頭痛、胸痛、臉頸部及上胸部水腫等症狀，嚴重者會意識不清、癲癇甚至死亡。

台中68歲張姓阿嬤長期洗腎，近日左手臂與臉部水腫嚴重，發現是上腔大靜脈阻塞，幸利用氣球擴張術及安放支架打通血管順利「消腫」。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

他說明，張阿嬤向他反映洗腎次數從每周3次增至5次，且精神狀況不佳、身體容易疲倦。理學檢查發現張阿嬤左手臂水腫程度幾乎是右手臂的1.5倍，臉部更是「泡泡的。經超音波及血管攝影檢查，發現上腔大靜脈狹窄，阻塞程度已經超過70％。

醫療團隊透過「血管內超音波導管（IVUS）」執行手術，先將精細的超音波探頭放置在導管的前端，再逐步將導管推送到血管中執行超音波環狀掃描，可精準判讀血管狹窄段的長度及血管截面積，之後順利以氣球擴張術及安放支架，成功打通血管改善狹窄問題，術後當天即出院返家。

黃俊晟提醒，部分洗腎病友曾因裝置人工血管或洗腎廔管，引起單側上半身以及手臂的水腫和表淺靜脈擴張，往往是上腔靜脈症候群的前兆，建議立即就醫檢查。