民眾黨總統參選人柯文哲近來遭綠營猛攻重啟服貿立場，時代力量立委邱顯智說柯文哲現在背叛當初走上街頭的一整個世代，更稱「逐條審查」為了擋下服貿的運動策略。柯文哲今痛斥，「這不表示你是一個陰險狡詐的政客嗎？」

對於邱顯智說法，柯文哲今天下午出席活動時回應，正直誠信是他的政治價值，如果贊成就贊成、反對就反對，到底哪個地方贊成、反對，他一次會講清楚，後來去看9年前影面，已經講很清楚，第一，先通過《兩岸協議監督條例》，有個規範出來，再來，貨貿比服貿優先，因為服貿牽涉到人，對整個社會衝擊比較大，9年前跟現在，邏輯沒有不一樣。

民眾黨總統參選人柯文哲27日出席「8號樂元 AI元年」活動發佈會，受訪時針對時事發表看法。（季志翔攝）

柯文哲說「我如果有改變，我一定會說明，所以我邏輯沒改變」，今天邱顯智出來說，當年為了阻擋才弄這個，「這不表示你是一個陰險狡詐的政客嗎？我覺得政治不需要這樣。」

另外，當初太陽花學運發言人吳崢也說柯文哲當初在公聽會說高階醫療人才會跑到大陸，台灣醫療人才薪水將更低。柯文哲指出，貿易一定有優點、缺點，本來就要要想辦法讓優點增加、缺點降低。

柯文哲表示，再講一遍，大陸還是個重要市場，因為最近他有跟美國溝通，過去美國要跟中國脫鉤，現在發現很困難，所以美國現在整個國家戰略改變，要降低風險；在沒有辦法脫鉤狀態下，又有相當程度的連結時，如何把風險講到最低，國家戰略不用自己發明，因為常常這些大國在做的事，就會給我們很大啟示。

外界認為柯文哲如此發言是為了搶深藍票，柯強調，國家不要再被藍綠綁架，是就是、不是就不是，大陸是一個重要市場，一時間沒辦法擺脫它，連美國這麼強大的國家都開始改變國家戰略了，那有什麼理由，台灣還要堅壁清野，搞得像義和團一樣，這沒道理，政治務實就可以。