台北農產運銷公司26日舉行股東會並進行董事改選，原預計在新任董事出爐後隨即進行董事會，並選出新任董事長決定總經理人選。不過因為農委會董事退席抗議，讓董事會技術性流會，引發各界議論。對此國民黨議員游淑慧將矛頭對準農委會主委陳吉仲，怒批「請陳吉仲不要再禍害北農，不要再用政治干預讓北農專業面目全非。」

游淑慧表示，北農26日召開股東會改選23席董事，農委會眼看拿不到人事任命權「見笑轉生氣」用流會讓北農董事長、總經理人事難產。陳吉仲還惡人先告狀，說台北市政府，選舉常務董事欲「贏者全拿」，霸道作風令人無法接受，「實際上北農官股農委會跟北市府加起來只占不到5成，小於民股的54.48％，北市府根本就不可能贏者全拿。」

游淑慧直言，難不成不是陳吉仲想要的結果，就叫霸道作風？農委會怎麼不反思過去指派的總經理吳音寧是怎麼有辦法做到天怒人怨，被喊「高薪實習生」，還讓民進黨2018九合一選舉失利？

游淑慧指出，現在的總經理翁震炘，本來是農委會農金局的副局長，按規定應該是不能借調到農委會底下公司上班的，是陳吉仲「鑽漏洞」，讓他可以留職停薪到北農擔任總經理。再說到北農副總經理陳平軒，年紀輕輕月入近10萬元，之前的經歷僅是跟著陳吉仲一起抗議的農陣成員，後來空降當陳吉仲機要秘書，又高升到北農，他除開陳吉仲愛將的身分，還有什麼專業可言？

游淑慧強調，北農掌握了「拍賣價格」與「藥檢」兩大武器，拍賣價格好，農民有賺頭，拍賣價格差，農民慘兮兮。蔬果農藥若藥檢發現超標，則產品需全數銷毀。掌握北農，等於掐住了全台農民的經濟命脈，也因此每次北農的經營權都廝殺得很厲害。

游淑慧說，自己之前揭發兩次北農「藥檢」出包，一次是去年甜椒農藥殘留超標卻未全數銷毀，仍「放水」部分至市面銷售，另一次是今年民眾發現購買的茼蒿有濃厚農藥味，民眾自掏腰包將蔬菜送實驗室，檢驗顯示產品農藥明顯超標，遠高於容許量，但北農官網卻顯示檢驗合格，讓它流入市面。

「我當時質疑近萬公斤蔬果經質譜儀判定藥檢不合格，卻可以被人為調整過關放行，可能已被民眾吃下肚。這是檯面上被揭露的，而不被發現的『放水』農藥蔬果有多少？」游淑慧說，這種危害食安的疏漏，北農的管理階層總經理、副總經理不用負責嗎？「這麼多年了，請陳吉仲不要再禍害北農，不要再用政治干預讓北農專業面目全非。」