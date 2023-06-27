拜登政府有意允許台積電、三星繼續在大陸生產先進晶片，甚至維持擴展計畫。專家表示，延長台韓晶片業者對大陸出口和投資限制豁免，並非意味著美國對中國科技產業圍堵出現鬆動，而是為了權衡盟友利益，對出口管制措施做出平衡調整。

美國之音報導，美國對對盟友企業延長豁免許可，被外界解讀美國與中國「不脫鉤」，對「去風險」供應鏈布局策略的巧妙之舉，但部分人士擔憂，此舉將削弱美國壓制中國半導體發展的力道。

美國對中國半導體產業發展的「卡脖子」戰略正作出微妙調整。華爾街日報日前報導，拜登當局計畫允許韓國和台灣晶片製造商維持和擴展在中國的先進晶片生產。

美國商務部工業暨安全事務次長Alan Estevez在一場活動中透露，美國政府打算延長美國晶片出口管制政策的豁免期。韓國三星和台灣台積電將因此受惠。

專家指出，美國再次延長台韓晶片企業的對大陸出口和投資限令豁免，並非意味著，美國對中國先進半導體策略圍堵出現鬆動。

Albright Stone Group負責中國與科技政策的副總裁Paul Triolo認為，美國政府並沒有鬆綁晶片出口管制措施，而是回應對中國投入鉅資的跨國半導體需求，試圖對出口限制做出平衡調整。

事實上，美國一些盟友在白宮晶片禁令的規定下面臨兩難抉擇。韓國政府官員和企業希望美方對中國晶片產業的長期政策更加明確，包括商務部出口管制禁令的豁免期限問題，以及在美國晶片法案補貼上，外國企業面臨在中國業務與投資美國的利益做出取捨。