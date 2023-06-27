館長陳之漢3年前在自己經營的健身房前遭槍擊受傷，檢警查出竹聯幫寶和會組長施俊吉是幕後主謀，最高法院將槍手劉丞浩判刑15年6月，指使犯案的施俊吉判刑16年、寶和會長林修伯及副會長梁智勝，各依參與犯罪組織罪判刑1年定讞。陳另對施及劉提起求償2000萬元，台灣高等法院判決2人須賠償327萬4113元。可上訴。

檢方起訴指控，寶和會靠放貸、酒店圍事等壯大聲勢，並從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，受不明原因請託槍擊陳之漢，施俊吉籌畫任務，以25萬元指揮劉丞浩犯案。

2020年8月，劉男加入陳之漢經營的健身館後，多次觀察陳的作息，並無故觸摸館長身體，騷擾激怒對方後，又以健身房服務不佳為由，故意與陳發生爭吵，以做為假的犯案動機。

後來陳忍不住開直播揚言提告，劉見時機成熟便開始執行任務，到健身館埋伏朝陳頭部、身體連開3槍後，轉身搭車投案。案發後，檢警查出，施不僅參與該案，還與寶和會成員共同擄人勒贖。

陳對施及劉提告求償部分，高院駁回陳及施的上訴，認定2人共同造成陳之漢受有3槍槍擊，而身體多處傷口及骨折且大量流血，因急救而倖存，有不確定故意預謀及實施槍擊行為，成立共同侵權行為，應連帶賠償327萬多元。