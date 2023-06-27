《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）目前進行至第5週的賽程，週三（6/28）安排有3場精彩賽事，分別由RA戰隊（Rare Atom）對TT戰隊（ThunderTalk Gaming）、AL戰隊（Anyone's Legend）對皇族RNG（Royal Never Give Up），以及EDG戰隊（EDward Gaming）對UP戰隊（Ultra Prime）。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

6/28（三）15:00，TT戰隊 @ RA戰隊，推薦：「大2.5（局）」勝

先說TT，戰績2勝7敗，在LPL排行榜上暫居第14，打野Beichuan近況同樣低迷。TT目前的戰損比0.76，平均每局10.4個擊殺、13.6個死亡。再說RA，戰績3勝6敗，在LPL排行榜上暫居第12。本賽季的問題依舊是打野Leyan的失誤太多，若Leyan能減少失誤，相信RA應該有機會擠進LPL前十。RA目前的戰損比0.83，平均每局12.3個擊殺、14.8個死亡，表現略優於RA。本場比賽，兩隊的實力算是半斤八兩，勝負的關鍵要看誰的失誤更少，勝負難料，更看好打滿3局。

6/28（三）17:00，皇族RNG @ AL戰隊，推薦：正確比數「2：0」（皇族RNG勝）

先說RNG，目前戰績5勝4敗，在LPL排行榜上暫居第8，隨著接替GALA成為RNG下路的LP在比賽中的表現越來越好，RNG在本季的成績排名也在逐漸上升中。上週兩場比賽對上EDG和UP，RNG分別以直落二的比數擊敗兩隊。RNG目前的戰損比1.22，平均每局14.1個擊殺、11.5個死亡，表現遠優於AL的0.73。再說AL，目前戰績2勝7敗，在LPL排行榜上暫居第15。AL在LPL的戰績一直都不理想，2022年春季賽排名第15、夏季賽排名第11，2023年的春季賽，AL的排名更是直接跌至第16（倒數第二）。AL目前的戰損比0.73，平均每局9.5個擊殺、13.0個死亡，如無意外，AL在本季的排名將與上個賽季相去不遠。本場比賽，兩隊實力落差大，看好RNG能以直落二輕鬆贏下比賽。

6/28（三）19:00，UP戰隊 @ EDG戰隊，推薦：不讓分「EDG戰隊」勝

先說UP，戰績4勝5敗與EDG相同，不過由於淨勝局數為－5（局）低於EDG的－2（局），在LPL排行榜上目前暫居第11，排在EDG之後。UP上週狀態不佳，兩場比賽皆以直落二的比數敗給LNG及RNG，目前戰損比降至0.80，平均每局10.2個擊殺、12.7個死亡。再說EDG，在LPL排行榜上暫居第10。賽季中Uzi重返賽場，先發下路位置，平均每局3.3／2.4／4.0（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同），換算KDA值3.0。上週兩場比賽EDG對上AL（6/21）和RA（6/25），Uzi分別都有拿下單局MVP，狀態越來越好。EDG目前的戰損比（Kill to Death ratio）0.87，平均每局11.2個擊殺、12.9個死亡。本場比賽，EDG原本的實力就不差，隨著Uzi的狀態越來越好，隊伍的整體表現有機會再次獲得提升，相對於近況不佳的UP，EDG更有機會能贏得比賽勝利。