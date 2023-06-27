民眾黨總統參選人柯文哲遭質疑主張重啟服貿，連前行政院長蘇貞昌都跳出來呼籲「不要投票給支持重啟服貿的總統候選人」，柯文哲說，這就更好笑，最近政府在弄什麼國家打詐隊，民進黨政府已經組織了一個國家詐騙隊，「什麼柯文哲重啟服貿這件事，根本是假新聞」並直言，狗比造謠的人善良多了！

談到蘇貞昌呼籲不要投給支持重啟服貿的總統參選人，柯文哲今天受訪表示，這就更好笑，最近政府在弄什麼國家打詐隊，民進黨政府已經組織了一個國家詐騙隊，什麼柯文哲重啟服貿這件事，根本是假新聞」，他在哪裡講說要做這件事？

柯文哲指出，如果要說他們內部在研究，更好笑了，先儘速完成兩岸協議監督條例，在監督條例規範之下，開始服貿、貨貿協後續協商，這是陸委會網站上的資料，陸委會4月不是也開記者會說要儘速推出服貿後續協議。

他接著說，那意思就是說，民進黨要先出來講，指責陸委會網站上的資料是假的、開的記者會是假的，這不是就海濤法師講的嗎？「我的眼睛業障重，因為你民進黨一切都是假的」。

柯文哲重申，還是那句話，國家要誠實面對問題，若美國國家戰略都改變，有什麼理由台灣自己要當義和團？還是要誠實面對問題，若出口40％到中國，這就擺脫不掉，那就要想辦法讓好處最大化、壞處最小化，風險降到最低，不就是這樣嗎？

柯文哲日前怒嗆「他們（民進黨）每天放狗咬人，要不要叫狗主人（主席賴清德）出來回應一下？」民眾黨發言人楊寶楨則在政論節目上辯護說狗是可愛動物，說法引起熱議。

柯文哲今被問起此事再度大罵，「如果我來講就更那個 ，狗比他們善良多的，比這些造謠的人善良多了！」記者追問，「不覺得失言？」柯文哲看向記者，未做回應。