00929主要追蹤「特選臺灣科技優息指數」，100%聚焦優質科技電子股，分析人氣暢旺原因，主要是具有月配及科技型ETF雙重優勢，它是台股首檔月配息ETF，大為迎合國人喜歡月月領息的需求，加上此波台股一路向前衝，科技股居頭功，大幅帶動00929買氣。不僅散戶喜歡，就連法人也很愛買，掛牌至6/21止，八大公股行庫總共買入近3萬張。00929規模也迅速成長至79.18億元，是今年掛牌上市ETF中規模成長最多，也是規模最大者。

其次則是00922，主要追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，屬於市值型ETF，也是受惠近期全球AI浪潮及台股除權息旺季，帶動00922買盤，至6/21止，00922規模已增至76.09億元。

今年掛牌上市之ETF新兵

資料來源：CMoney，資料日期：2023/06/21

此外，00929及00922也是此波ETF新兵中，最有機會最快破百億元的兩檔ETF。尤其00929即將於7/19除息，觀察收益平準金(至6/16)為0.09元，根據其公佈的基金資產，推估該數字是由近期除息標的聯強、頎邦、群光而來，顯示0.09元幾乎是現金股利。

假設7/19除息時，每單位配息金額是0.09元，以6/26淨值推估，年化配息率近7%。AI概念股短期漲勢強勁，帶動台灣加權指數站上萬七大關，長期而言算力軍備競賽才剛開始，台灣供應鏈為AI浪潮第一波最大受惠者，有望帶動企業獲利與評價的雙提升。00929挾相關類股的優勢，在報酬率及配息率均佳的狀況之下，未來買氣及規模備受市場矚目。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。