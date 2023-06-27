美國《POLITICO》新聞網指出，俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」首領普里格津旗下的一架私人飛機，於周二（27日）上午降落在距白俄羅斯首都明斯克約20公里的一個軍用機場。

報導指出，經常分享白俄羅斯資訊的推特賬號「Hajun project」表示，這架飛機「於7點40分降落在明斯克附近的馬楚利希軍用機場」。

此外，英國《天空新聞網》也對上述消息進行了報導。報導稱，目前還沒有確認普里格津是否在這架飛機上，且這架飛機並不是唯一與其有聯繫的飛機。