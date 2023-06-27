因應通勤月票7月1日起實施，台中市原有的iBike1.0系統將無法與新月票相容，且1.0設備已陸續達到汰換年限，市府交通局宣布原有的1.0系統從28日零時起全面退場，短期內1.0站點將「只還不借」，交通局強調，目前YouBike2.0站點設置已達1316站，將先請業者加強調度，並全面改建現有1.0站點。

台中市府從2020年開始推動「iBike倍增計畫」，並將原有1.0系統升級至2.0版，截至目前為止，1.0站點僅剩304站、2.0站點已增加至1316站，交通局指出，原本計畫逐步汰換1.0系統，但因通勤月票系統與舊的1.0系統無法相容，再加上iBike1.0周轉率低，決定1.0站點從28日零時起全面停止營運。

交通局指出，1.0站點停止營運後，原有的服務改為「只還不借」，接下來也會持續下架1.0車輛及車柱，若民眾過去曾經騎乘iBike1.0且有欠費的情況，應儘速持欠費卡片到1.0車柱完成扣款，若車柱拆除後則必須到微笑單車服務中心補繳。

交通局長葉昭甫表示，台中市推動「iBike倍增計畫」提前超標，騎乘人數也大幅增加，根據統計，iBike1.0平均每日周轉率約0.38轉，YouBike2.0一天約4.32轉，顯示許多民眾已經習慣使用YouBike2.0系統，1.0雖功成身退，但民眾的權益不受影響，這段期間內也會要求微笑單車加強車輛調度。