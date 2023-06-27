北市民進黨議員王世堅與現任立委何志偉，日前為爭奪北市第二選區（士林、大同）黨內提名，何志偉不滿遭「抹黑、抹紅」，控告王世堅、同黨立委莊瑞雄加重誹謗罪，士林地檢署27日下午3點傳喚王、莊，王說：「4月才加好友、5月就被告」並勸說何志偉撤告「選舉只有4年，朋友是一輩子的」。

王世堅說，整件事情很遺憾的是，與莊瑞雄是20幾年的好戰友，初選過程莊拔刀相助，卻被捲入無妄之災，遭受池魚之殃。「我在庭上特別向檢察官說明，希望原告能撤回對莊瑞雄的不實指控，因為他是無辜的，如果要告，那就針對我王世堅，冤有頭債有主。」

王世堅表示，「當莊瑞雄來幫忙初選，我也對他說『選舉四年，朋友一輩子』我很珍惜他對我的友情，我知道這是場很大的風暴，果不其然，一語成讖，希望何志偉能夠放下，選舉結束了，若真的放不下，就針對我，不要把無辜的人捲入初選風暴。」王世堅應訊後，也將當初對莊瑞雄說的「選舉4年、朋友一輩子」這段話送給何志偉。