雲林縣虎尾就業中心發現許多高齡者有心再就業，將舉辦1場退休再就業準備協助活動。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾就業中心發現許多55歲以上高齡者有心再就業，將於7月7日舉辦1場退休再就業準備協助活動「職人來談，去去工作情緒走／微電商做什麼？」，邀請樂咖玩具創辦人蔡宗翰介紹微電商產業，帶領學員成立第1個自己的蝦皮賣場，本月29日截止報名，歡迎有心再就業高齡者前來創造職場第二春。

台灣面臨生育率下降、人口老化問題，勞動部為填補勞動力缺口，祭出許多高齡再就業輔導政策，這2年勞動力發展署虎尾就業中心針對中高齡及高齡者陸續辦理「銀髮人才職場見習活動」，讓高齡朋友有機會再上陣、化身便利商店門市人員及蔬果包裝員，幫助銀髮族們從見習活動中激發重出江湖的信心。

虎尾就業中心主任張春美表示，勞動部為了協助中高齡及高齡朋友重返職場，近期也推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓參加見習活動的銀髮朋友們，帶著勞動部的加碼補助投入專案缺工職缺，只要經公立就業服務機構推介成功就業滿30日以上，中高齡等特定對象勞工每人每月最高可領1.3萬元，最長發給12個月。

張春美說，中高齡朋友雖在體力上面臨退化問題，但仍具備許多企業所認可的「穩定性高」、「實務經驗豐富」、「具抗壓性」、「有責任感」及「配合度高」等優點，非常鼓勵企業與就業中心合作，運用每人每年最高可補助10萬元的「職務再設計」資源，來優化工作流程、調整工作方法、排除工作障礙等。

就業中心指出，疫情過後，旅宿、餐廳等行業缺工嚴重，鼓勵企業給中高齡及高齡朋友1個再就業機會，一起在這高齡化社會來臨之際，共創勞資雙贏局面。