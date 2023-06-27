中鋼表示，採電子投票之股東，將於112年9月6日~112年9月19日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、兌換券，上述四項文件擇一皆可，至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如台北市重慶南路一段2號1樓、5樓以及高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1，而除了上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。

中鋼也強調，追加訂製的股東會紀念品「傘Q」將會在兼顧品質下，讓股東都可以兌領到。