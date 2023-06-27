中鋼表示，採電子投票之股東，將於112年9月6日~112年9月19日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、兌換券，上述四項文件擇一皆可，至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如台北市重慶南路一段2號1樓、5樓以及高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1，而除了上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。
中鋼也強調，追加訂製的股東會紀念品「傘Q」將會在兼顧品質下，讓股東都可以兌領到。
中鋼(2002)112年採電子投票的股東會紀念品「傘Q」發放日期延後，因本次股東會受託代理期間(112年5月24日~112年6月1日)及股東會當日(112年6月16日)親自出席的股東，其領取股東會紀念品的情況踴躍，已從原本65萬份追加訂製到77萬份，中鋼已追加訂製原訂於112年6月26日~112年6月28日發放採電子投票的股東會紀念品，擬先發放兌換券因應。
中鋼表示，採電子投票之股東，將於112年9月6日~112年9月19日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、兌換券，上述四項文件擇一皆可，至中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如台北市重慶南路一段2號1樓、5樓以及高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1，而除了上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。
中鋼也強調，追加訂製的股東會紀念品「傘Q」將會在兼顧品質下，讓股東都可以兌領到。
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