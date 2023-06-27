與傳統投資如股票、債券等有價證券不同，「未具證券投資信託基金性質」的境外基金，可投資的範圍更加廣泛，其中也包含私募股權基金等另類投資，過去台灣高資產客戶可能透過境外管道接觸該類商品，本次國泰世華銀行率先於台灣推出此類商品，有利於提供客戶更加多元化的資產配置方案。國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，通膨、升息雙重夾擊下股債市場波動不斷，但因另類投資和傳統金融商品的相關性較低，較不易受股票、債券等公開市場價格波動影響，可達分散投資組合風險的作用，而其廣泛多元的投資策略通常兼具因應通膨及追求超額報酬（Alpha）的特性，因此在升息環境下，仍可能保有相對強韌的報酬表現。

國泰世華銀行與全球多家知名資產管理集團建立密切合作關係，因此在金管會政策開放後，國泰世華私人銀行便得以參考相關經驗，成立專業的另類投資專家團隊、搭建產品平台，成為第一家在台灣引進此類金融商品的銀行業者。

傅伯昇表示，因應全球貨幣供給趨緊，以及經濟成長趨緩的市場環境，建構能分散傳統股債風險的投資組合，為高資產客戶當前最關注的議題，日後國泰世華私人銀行將持續規畫得以投資私募股權基金等另類投資金融商品投資管道，為高資產客戶建構更完整金融市場工具與資產配置方案。