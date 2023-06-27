新北市騎警隊2003年創立，為全台首創的騎警隊，後續引發其他縣市效仿成立，希望帶動地方觀光，不過，騎警隊過往年預算都達1000萬元，台中縣、彰化縣過往因預算問題陸續廢止，轄內民代近期也掀存廢聲浪，質疑看不出效益，要求重新檢討預算或考慮廢止。對此，新北市警局表示，今年預算已降至799萬，後續將持續檢討勤務。

新北市、高雄市、台中市是目前全台唯三有騎警隊的縣市，其中新北市騎警隊主要負責大型活動宣傳市政與反毒、打詐等犯罪預防宣導，隊內有33名隊員，每周六日和國定假日於板橋新板特區、淡水漁人碼頭，或是八里左岸公園、新店碧潭東岸、鶯歌陶瓷老街擇一處等2處景點執勤，非假日的每日下午3至5時則增加「板橋新板特區」執勤時段。

雖然騎警隊每次出場都吸引不少民眾目光，每年培訓、馬匹養護卻要價不菲，由於馬匹是委託淡水馬場管理，警隊成員也須經過120小時訓練，取得中華民國馬術協會合格認證後，才可執行，市府每年幾乎都編列1000多萬的預算支撐。

市議員馬見表示，騎警隊疏導交通、維護治安都沒有，臉書宣傳效益也不如警犬隊，每年卻耗費千萬預算，希望市府重新檢討預算配比，將預算用在警員裝備和訓練等更具必要性的項目。

市議員李倩萍說，預算效益都需要被評估，但她看不出來騎警隊產生多少效益，比較大的效益可能在觀光，若只是要取得觀光效益，可以跟馬場合作，讓他們的馬隻在宣傳活動上露面，市府有必要檢討每年預算和效益。

新北市警局指出，騎警隊多年來每月例行出勤4個景點、勤務40場次，除了促進轄內假日觀光效益，還積極參與市政行銷，近5年來配合各局處約50場活動，每年也辦理2次以上的關懷弱勢團體活動，另有每年10場以上的防範犯罪宣導。

針對預算部分，新北市警局表示，市府去年已因應疫情調整預算至799萬元，勤務和訓練執行預算皆有減少，至於未來是否逐年減少預算，仍無法確定，不過，將持續檢討勤務內容，希望發揮騎警隊最大效益。