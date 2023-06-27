基隆市民進黨立委參選人張秉鈞日前涉入詐領助理費案，26日傍晚由家人代為宣布退出立委選舉，接棒參選人選引發討論。民進黨基市黨部主委蘇仁和表示，後續勢必將採取徵召方式，至於人選則將由中央黨部做最後決定。立法委員蔡適應也鄭重強調，他不會投入這次立委選舉。

張秉鈞弟弟張偉麒26日傍晚代兄發出退出基隆市立委選舉聲明，也等於將綠營立委人選的問題提前搬上檯面。民進黨立委提名策略小組27日下午開會，預料將在會中確認張秉鈞退選一事，至於是否會討論新人選，還要等會議結果出爐。

民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，後續的新人選勢必將採取徵召模式，但至於會徵召誰，還有待中央黨部做最後決定，經過選對會、中常會通過後才是最終結果。

立法委員蔡適應表示，他不會參選立委，但他會做好抬轎者的工作。（張志康攝）

不少綠營支持者也關心立法委員蔡適應是否會回心轉意，參與這次基隆市立委選舉。蔡適應表示，目前基隆市立委提名作業由黨中央處理，他沒有參選問題，黨內還有很多優秀人才。

蔡適應說，黨中央已在徵詢相關人士，至於他，會在接下來的時間裡努力輔選，做好抬轎者的工作，至於最終會提名何人，由中央決定。

在先前民進黨立委初選時，民調成績僅次於張秉鈞，徵召呼聲也頗高的基隆市議會民進黨團總召鄭文婷，27日表示關於立委人選，將靜待中央決定。若黨中央徵詢她的意見，她也會進一步徵詢各方長官、黨內先進及支持者的意見，再做最後決定。

蘇仁和表示，隨著大選日漸逼近，希望黨中央能夠盡快決定人選，地方黨部才能夠全力推動。也有綠營支持者表示，既然原本的張秉鈞退選，後續的人選難產，不如徵召「雞排妹」鄭家純來基隆參選立委好了，說不定還有意想不到的結果。