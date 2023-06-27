藍正龍近年轉戰幕後擔任導演、執導國片《成功補習班》，27日驚傳與大他2歲的周幼婷結束9年婚姻，在周幼婷46歲生日前已經去辦理離婚手續。曾與藍正龍曾合作《流星花園》的「偶像劇教母」柴智屏，近期也以米神國際董事長兼執行長身分和他合作《成功補習班》，被問是否知道合作夥伴離婚？柴智屏今驚訝表示：「剛剛才聽說！」

被追問之前是否感覺藍正龍有異樣？柴智屏表示，「完全不知道，6月15日才一起吃飯，當時沒提到任何事」。至於聚會吃飯名目，她說，「他請大家吃飯，謝謝我們幫忙」。根據週刊報導，藍正龍與周幼婷是6月7日下午騎YouBike去辦離婚手續，一周後藍正龍請柴智屏吃飯，之前他被傳出將參與《披荊斬棘的哥哥》第三季，3天前也果然出現長沙，在機場及飯店跟粉絲輕鬆打招呼，看不出婚變跡象；如今看來，他應是在準備赴大陸工作前完成離婚手續、正式恢單。

藍正龍今年1月初日出席「米神國際」正式啟動記者會，他執導並編劇的電影《成功補習班》，在金鐘編劇徐譽庭牽線、米神國際董事長兼執行長柴智屏的支持下，成為該公司成立後第一個投資的影視作品。當時的他明顯瘦一圈，坦言為拍這部片暴瘦，體重僅剩70公斤，還笑認差一點就要抵押房子。

藍正龍當時表示，《成功補習班》雖有申請到文化部長片輔導金，但還要籌資其他百分之70，「原本以為剩下的資金3個月內可以找好，沒想到找了9個月」，透露電影前置已經開始，錢一直燒，透過好友徐譽庭牽線，他主動聯繫柴智屏，把企畫案及劇本寄給她，米神團隊開了會，看過劇本後馬上資金就到位，讓他總算放心執行。他表示，自己也投了百分之70之其中40％資金，「那時就覺得現金真的很重要。每天無奈地往天空看，向天空許願：「可以了吧！」

被問是否還想回鍋拍戲？藍正龍表示還是會想，「但開始這個案子之後，我一心只想趕快完成，拍完片時已放鬆了80％，可是後續還要面對投資方看片的壓力」，坦言目前把重心都放在該片上，拍戲期間都是黑眼圈，「戲殺青後肩頸已經鬆開了」。