夏日到來，短袖穿上身總讓人擔心蝴蝶袖、鮪魚肚是否太顯眼，觀察近5成民眾在乎體態卻又苦於炎熱天氣懶得動，加上找不到伴一塊享受揮汗樂趣，運動品牌因此推一系列夏季活動，凝聚社群的同時也能透過運動維持身心健康。

擅長推廣社區活動並宣揚熱汗生活的lululemon，首次推Together In Stride Studio Week活動，時間自8月3日至8月16日，攜手全台共46間不同城市的運動場館，推超過250堂課程體驗，包括瑜伽、跑步、舞蹈、攀岩、皮拉提斯等，開放3200人次報名，7月5日前登記還可享早鳥優惠價。

HOKA RUN CLUB系列跑聚活動，參加有機會獲禮品，到社群完成任務還可抽跑鞋。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

近期在信義新天地A11拓展專門店的HOKA，持續發揚FLY HUMAN FLY品牌精神，要與大眾用跑步感受快樂能量，即日起舉辦HOKA RUN CLUB系列跑聚活動，以每周間晚上的跑聚或訓練課表為題，包含肌力、節奏跑、敏捷反應、恢復跑等主題，凡參與跑聚即有機會獲禮品，7月10日前到社群指定貼文完成任務還有機會抽跑鞋。

亞瑟士推ASICS Running Club，每個月都會更新跑步主題活動。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

亞瑟士同樣推ASICS Running Club，由亞瑟士跑步教練帶領，制定每月課程，不同程度跑者皆可參加，除了每月主題跑，也正規劃推野跑系列、目標賽事訓練營等。