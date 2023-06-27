印度熱浪已導致大量民眾送醫。

印度北方省（Uttar Pradesh）上周一度飆至攝氏47度，近幾周來至少有44人因高溫引發的相關疾病喪命。4月一份劍橋研究指出，熱浪將導致印度在2050年超過「生存極限」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，熱浪席捲印度，有2.2億人口的北方省上周高溫飆至攝氏47度，數百人換上與酷熱相關的疾病，近幾周來至少有44人因酷熱喪命，不過官員表示死亡人數可能更高，因為當局難以評估確切多少人死於中暑。

印度熱浪已導致大量民眾送醫。（圖／美聯社）

事實上每年的5、6月，印度本來就會經歷熱浪，只不過近幾年來熱浪愈來愈早到來，延續的時間也更久。例如去（2022）年4月，首都新德里一連七天飆至攝氏40度高溫，高溫也讓部分省停課、農作物損害，官員呼籲居民待在室內，多補充水分。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）警告，印度將會是受氣候危機影響最鉅的國家之一。

印度熱浪讓民眾直接躺在樹下避暑。（圖／路透社）

劍橋大學（University of Cambridge）4月發表的一份研究指出，熱浪已對印度的農業、經濟及公衛系統構成「前所未見的負荷」，長期預測顯示，至2050年，印度熱浪將可能讓在陰涼處休息的健康成人也跨越「生存極限」（survivability limit），屆時將影響勞動生產力、經濟成長及3.1至4.8億人口的生活品質，據估計，至2050年，由於極端高溫，白天時段的戶外工作力將下降15%。