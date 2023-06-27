水里鄉公所27日舉行「2023水里玩水節」宣傳記者會，預告玩水節7月1日至8月27日期間每周末登場。（楊靜茹攝）

南投縣水里鄉公所27日舉行「2023水里玩水節」宣傳記者會，預告玩水節7月1日至8月27日期間每周末登場，園區不有水上戲水池、噴水池、大型充氣溜滑梯，還增設旋轉木馬、旋轉咖啡杯、海盜船等陸上遊樂設施，在地鄉民免費，外地遊客每人100元，預估活動期間將吸引3、4萬人造訪，帶動周邊商機。

水里鄉公所2011年首度舉行水里玩水節，引水里溪水在水里溪畔打造親水公園戲水設施，如今已經是每年夏天中部最熱門的戲水場域，近年每次假日都吸引約2000名遊客造訪，也為集集、水里、信義觀光軸線增加不少觀光收益，僅2020年受疫情停辦一屆，今年除了水上樂園，還提供陸上遊樂設施。

水里鄉長葉銘豐說，水里溪的水源來自日月潭，水質乾淨清澈，是上天賦予水里鄉的福分，玩水節便是取用水里溪水供應親水公園戲水使用，每年暑假都吸引好幾萬人來玩水消暑，7月1日起至8月27日期間每周六、日開放民眾玩水，感受水里夏日的風情。

水里鄉公所指出，今年除了戲水池、充氣滑水道等水上設施，還增加陸上遊樂設施，如海盜船、咖啡杯、旋轉木馬等，而且夏天太陽太過毒辣，增設10公尺的大帳篷，提供遊客有足夠空間可遮陽休息，付費入園的民眾可憑票根參加抽獎，最大獎是switch遊戲機，希望擴大玩水節活動效益，帶動水里夏日人潮。