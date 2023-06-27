交通部民航局27日辦理田寮過田聚落、光明社區、崁下地區、東隆凱悅及君品社區等4處住宅區納入航空城蛋黃區的區段徵收公開展覽前座談會。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

交通部民航局今辦理田寮過田聚落、光明社區、崁下地區、東隆凱悅及君品社區等4處住宅區納入航空城蛋黃區的區段徵收公開展覽前座談會。繼21日支持與反對徵收2派居民前往行政院前陳情後，2派人馬今再度到場表達訴求。民航局回應，今蒐集土地所有權人意見後，將送內政部都市計畫委員會審議參考。

航空城都市計畫2021年11月發布實施後，機場園區內仍有部分剔除區民眾欲納入區徵，民航局依內政部都委會第982次會議決議第六點，若有意願納入區徵範圍，須將該筆土地的全部土地所有權人同意證明文件，提送民航局評估，故於航空城聯合服務中心辦理座談蒐集居民意見。

支持徵收的桃園市航空城原位置保留居民權益促進會理事長呂佳峰表示，光明、東隆凱悅、過田等3處聚落，約有200多戶、近700位市民，若作原地保留住宅區，未來恐被迫住在毫無生活機能，且有高分貝飛機噪音環境中，居民恐淪次等公民，應讓不想走的人依原定計畫保留，想走的人辦理變更計畫納入區徵搬遷。

前航警局霹靂小組成員王志宏提到，若這些緊鄰機場跑道的民宅被保留，未來恐有飛安問題，易讓有心人士潛入執行恐攻，實在太危險，更喊話「我們不是釘子戶，我們是走不了」。

反對徵收的居民指出，航空城都市計畫經多年審議，過去已有徵收不再擴大的原則，豈料這回又重啟，已違反當初都委會的決議，開說明會簡直是擾民，過去反徵收的惡夢因一紙通知又重啟，使不願被徵收的居民面臨無形壓力，無法繼續平靜的生活。航空城反迫遷聯盟的蔡美齡則喊話「希望政府說得到做得到，讓要走的人走、要留的人留，不要讓居民一直處於對立狀態」。

民航局機場工程處副處長簡龍鳳說明，今座談以公開透明方式，讓土地所有權人表述意願，蒐集居民意見後，未來作為都委會審議參考。被問及現況多數居民想被徵收，過關機會大？他強調會「依法行政」交由都委會審議，會尊重土地所有權人意見。