詐騙集團以成為線上伴唱歌手賺「抖內（打賞）」話術，前前後後騙走花蓮一名潘姓女子41萬元。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

詐騙集團以成為線上伴唱歌手賺「抖內（打賞）」話術，前前後後騙走花蓮一名潘姓女子41萬元。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

詐騙集團以成為線上伴唱歌手賺「抖內（打賞）」話術，前前後後騙走花蓮一名潘姓女子41萬元。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

詐騙集團以成為線上伴唱歌手賺「抖內（打賞）」話術，前前後後騙走花蓮一名潘姓女子41萬元。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名喜歡唱歌的潘姓女子時常利用歌唱軟體練唱，希望有朝一日能成為線上歌手，卻遭詐騙集團以擔任線上伴唱歌手賺「抖內（打賞）」話術，前前後後被騙走41萬元，警方獲報成立專案小組，逮到一名30歲楊姓車手，將依法送辦並擴大追查其他涉案共犯。

潘女本月13日在歌唱軟體收到一則私訊，詢問是否願意從事線上伴唱賺錢，同意後被邀請加入LINE「阿里郎會員群組」，其中一名匿稱「北船余音」的人推薦她將「黃文越老師」加入好友，兩人互為好友後，黃傳送一則網址請她點選連結並加入會員，

黃向潘女聲稱，申辦帳戶後可藉每日打賞歌手30次賺取900元，做滿3天的打賞歌手，就能升級為擔保用戶，平臺後續也會贈送錄音設備，讓她成為伴唱歌手賺錢，一圓歌手夢，接著再以「激活帳戶需儲值費用」、「提領帳戶現金需繳費提升帳戶等級」、「帳戶升級儲值款項大需使用虛擬貨幣支付」等因，前後要求潘透過網路轉帳、超商刷條碼及面交等方式，共支付41萬餘元。

潘女事後驚覺有異，認為自己遭詐騙，向新城警分局報案，警方獲報後立即組成專案小組，並請潘假借見面交易名義，與對方相約18日在超商碰面，隨後順利將涉案的楊男逮捕，詢後依詐欺罪移送花蓮地檢署偵辦，將持續擴大追查其他涉案共犯。

新城警分局表示，該案為新態樣的詐騙手法，利用被害人喜好唱歌進而吹捧洗腦可成為線上歌手的名義，誘使加入LINE群，佯稱可獲「抖內」獲利，且犯嫌為規避警方追查，不僅利用加密貨幣作為支付工具，假幣商面交時還會以需簽立合約、告知交易風險等話術，使受害人卸下防備交付金錢。

新城警分局長吳思翰呼籲，詐騙集團常以有私訊功能的交友軟體或線上手遊尋找被害人，建議民眾在LINE搜尋「趨勢科技防詐達人」並加入好友，如接獲不明連結可隨即確認，避免陷入詐騙集團圈套，造成財物損失。