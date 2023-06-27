澎湖一漁船印尼籍漁工，今天上午在花嶼西60海浬處作業時，因操作不慎致右手小指遭纜繩绞斷急需送醫，但距馬公本島相隔78海浬，且漁船速度太慢，因此通報海巡救援，經海巡艇與漁船相互對開海上接駁，巡艇來回奔馳4小時百餘海浬，終將受傷漁工送醫救治。

艦隊分署第八（澎湖）海巡隊於上午8時23分接獲118報案，於花嶼西60浬處，「全○滿」漁船船上1位印尼籍船員手指斷裂（右手小指斷指），急需後送馬公就醫，請求派艇趕往後送救援。

斷指漁工的傷勢。（澎湖海巡隊提供／許逸民澎湖傳真）

海巡隊隨即派遣線上PP-3583巡防艇緊急趕往救援，在兩船相互對開下，於10時50分在花嶼西40浬處與「全」船會合，順利將病患接駁上艇後隨即航返馬公港，於12時44分順利抵達，並交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，該名船員是於作業中不慎遭纜繩絞斷手指，還有部分皮肉相連。民眾若有發生緊急事故，可撥打海巡署118免費報案專線，或透過臺灣各區漁業通訊電台通報，海巡署必定於第一時間派遣艦艇趕赴現場協處。