華電董事長陳昭蓉致股東營業報告書表示，去年合併營收34.67億元，年成長35.18％；淨利歸屬母公司3.28億元，EPS為2.07元。

華電勾勒今年經營方針，一、因應台電離岸風力發電加強電網第一期計畫（民國114年以前），161KV及345KV線路機電工程、專案標及超耐熱導線架空線路採購標案，參與投標。二、與機電產業合作開發離岸風力發電，海底電纜及陸域電纜及專案工程。三、參與再生能源開發專案，利澤工業區土地投入太陽能光電及儲能事業。四、持續推廣日本TOSTEM高性能鋁門窗系統，搶佔豪宅建築市場。

五、強化鋁帷幕牆生產效能，降低生產成本，爭取辦公大樓類型的帷幕牆訂單。六、加強全省經銷、直銷體系，擴大鋁門窗市場佔有率。七、掌握研發技術，規劃符合市場需求之產品。八、針對2026年台灣邁入超高齡社會，研發無障礙設施鋁門窗。

華電指出，政府全力推動離岸風力發電，最終建置容量會從初期建置2.5GW增加至10GW。由於風力發電以冬季為主，對夏季用電缺口並不足，太陽能光電廠需搭配儲能系統，方能有效運用整體電力供應。陸域電纜部分，包含海纜上岸點與相接的69KV電纜，以及上岸後變電所將66KV昇壓到161KV，在輸電線路到台電161KV配電變電所併網，華電具有優勢，規劃與國內大型機電公司聯盟合作方式產製。

華電表示，近兩年，再生能源開發，離岸風力發電建設因疫情延遲，太陽光電建設較順利，但太陽能光電僅在白天發電，規劃採用大型儲能（電池）方式，快速反應，以免大型斷電風險，「強化電網韌性建設計畫」列入預算投資，供電電網也會提升到161KV系統，也會增加中高壓、超高壓電纜用量。

華電指出，鋁門窗、條式帷幕、版牆屬於房地產範圍，以華電已承接訂單及營建業景氣，並參酌本公司之設備規模做適當之估計。