宋芸樺這次的造型被讚可愛又有魅力。（麻吉砥加電影提供）

九把刀喜劇新作《請問，還有哪裡需要加強》擔任台北電影節開幕片，在片尾時出現了九把刀、春風與宋芸樺三人尬聊的聲音，甚至還欺騙宋芸樺要一起唱歌！結果映後這次擔任台北電影節大使的王淨，以為3人真心在後台聊天，傻傻問了九把刀：「所以你們剛剛在哪裡說話？」讓九把刀開心騙過王淨！

26日九把刀在臉書上透露，其實在確定春風成為男主角之前，有一段小故事，就是其實那時候九把刀慫恿麻吉大哥黃立成來演出泰哥一角，在九把刀的設定裡面，原來的男主角年紀稍長，然後講一口流利的英文和台語從美國回來當老大，甚至連劇本都為他修改好了。黃立成一開始相當積極投入這個角色，但人算不如天算，因為黃立成天天忙不完的行程，最後演出還是告吹，而春風也是因為黃立成的推薦終於上位。

春風全片幾乎百分之90都必須戴著假髮上戲，他自己覺得最難過的就是要妝髮，因為他的皮膚太敏感，戴上假髮的膠水讓他幾乎奇癢無比，在片中有飄逸長髮、爆炸捲捲頭、還有被染成小粉紅的浪子頭等等，完全任九把刀玩弄也毫不在意。

另外在片中飾演被春風追求的洗頭妹宋芸樺，這次為了演出年輕的「妹仔」還減肥5公斤，因為在電影中她必須要穿上露出小蠻腰的服裝造型，使得宋芸樺不得不努力讓身體瘦下來。