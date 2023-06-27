鴻海集團創辦人郭台銘傳出有意獨立參選總統，有自信能「併購」民眾黨主席柯文哲與民眾黨。柯文哲今下午受訪表示，政治與商場不太一樣，政黨合作用「併購」形容，「天啊！一聽大家就嚇到了」。

對於郭台銘自認能說服柯文哲「郭柯配」，柯文哲表示，他就跟郭台銘說，國民黨的比賽辦法都不知道就參加比賽，當時郭話又講太滿，說若初選沒過，要支持侯友宜，有圖有真相、被錄下來，現在怎麼辦？

柯文哲表示，他還是主張正直誠信，行就行、不行就不行，「若你今天講一大堆，你以前講過這些，現在要怎麼轉彎？這大問題。」

至於郭柯配有可能嗎？柯文哲僅回應，「現在都要先解釋他現在要做的事，你以前就話講太滿了，現在怎麼辦？」

被問起郭台銘說有機會「併購」柯文哲、民眾黨，柯文哲指出，政治跟商場還是不太一樣，政治固然有世俗一面、也有理想一面，「你用政黨合作用併購形容，天啊！一聽大家就嚇到了」。

柯文哲解釋，商場上的確有併購、各種手段，但政治還是有它的理想，商場上錢是唯一考量因素，但政治不是啊！