矢志研發新一代超音速客機的大噪科技(Boom Supersonic)，在巴黎航空展宣布更多的超音速客機細節，包括新的供應商協議，以及最核心的渦輪扇引擎技術規格。

新阿特拉斯(New Altas) 報導，在英法合作的協和式客機(Concorde)退役後，十幾年來就沒有超音速客機的了。不過大噪科技在大約5年前，提出「序曲」(Overture )客機計畫，立志成為21世紀的超音速商用客機。

超音速客機最大的問題是激波，它是一場橫掃環境的衝擊波，會對地面造成極大的音浪，甚至破壞力。協和式客機在服役期間，只能在海洋上空才能達到超音速，這限制了協和式的航路，只能在大西洋兩岸飛行，無法開拓其他地方。因此「序曲」將會應用最新的降噪科技，期望飛行噪聲與一般客機差不多。

序曲客機的正視圖，主翼有著獨特的曲度，也就是海鷗翼。(圖/boomsupersonic)

但是，序曲的研發在前年遭到挫折，原先負責研發航空發動機的勞斯萊斯(Rolls-Royce)退出計劃，理由是「完全沒有獲益的可能」。

不過，大噪科技並沒有退縮，他們在巴黎航展上宣布已獲得新的合作夥伴關係，包括阿爾諾瓦( Aernnova)、李奧納多(Leonardo) 和 阿契圖里(Aciturri)，這些公司都在航空業有一定的知名度，其中李奧納多集團經驗最豐富。

大噪還發布了飛機的航空電子設備、飛行系統、起落架和發動機規格示意圖。在公司的攤位上，介紹了新的燃油調配系統，可以在飛行期間，快速有效的調整機翼中的幾個油箱，以隨時改變機體重心，適應亞音速和超音速飛行。此外，液壓控制系統現在具有三重冗餘，確保安全。

阿爾諾瓦協助開發序曲式客機獨特的「鷗翼」，在保持亞音速飛行的前提，實現更跨音速與超音速的性能。與許多超音速飛機的機翼一樣，序曲式的機翼較薄，以減少阻力。

李奧納多集團將負責機身結構，並整合機身與機翼相交的地方。

阿契圖里擔任尾翼開發的工作，序曲式採用「三角翼配水平尾翼」的部局，這一點與過去的協和式不同，能夠可以更好地在亞音速模式下操作。

但真正重要的是發動機，在勞斯萊斯退出後，他們只能自行開發，代號「交響樂」(Symphony engine)，目前只能定出規格，渦輪風扇直徑183公分，推力35000磅(155千牛頓)，他們打算以3D列印的方式製作零件，以降低生產成本，目前在巴黎航展上展出了三分之一的比例模型。

大噪科技創始人兼首席執行長蕭爾 (Blake Scholl) 表示：「我們爭取到全球合作夥伴，序曲如今取得的進展相當不錯，這有效加快研發進度，期望超音速商業飛行的再次到來。」