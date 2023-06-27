北榮今表揚「廉政楷模」及「廉政倫理登錄績優團體」 落實院內廉潔風氣。（北榮政風室提供）

台北榮民總醫院為彰顯對於廉潔風氣之重視，特別在27日舉行6月份院務會議中，辦理「廉政楷模」及「廉政倫理登錄績優團體」表揚，分別為教學部臨床技術訓練科主任李重賓7人、內科部7個績優單位獲獎。北榮院長陳威明並勉勵獲獎人員及績優單位持續提升院內廉潔風氣，打造更為優質的醫病環境。

北榮政風室表示，「廉政楷模」及「廉政倫理登錄績優團體」選拔及表揚，為北榮每年定期舉辦之活動，今年度由總院及分院各單位推薦具有廉潔事蹟之優秀人員，經評審選拔出7人為「廉政楷模」，分別為教學部臨床技術訓練科主任李重賓、護理部督導長鄭慧娟、新竹分院醫務企管室主任孫漣、內科部腎臟科醫師楊智宇、蘇澳分院社工室主任鄭世文、急診部災難醫學科主任黃獻暤及內科部內分泌新陳代謝科主任胡啟民。

另經統計去年度「廉政倫理登錄績優團體」計有內科部、泌尿部、外科部、A092病房、A094病房、C099病房及C089病房等7單位獲獎。

北榮政風室表示，病患及其家屬常因感念醫護人員悉心照顧，致贈財物以表謝意，然而公立醫院人員收禮難免引起廉政疑慮，自「公務員廉政倫理規範」於2008年施行起，北榮即持續推動廉政法規宣導作為。據政風室統計，北榮員工自2014年起「廉政倫理事件登錄」件數即突破千件，並逐年成長，顯示員工遇受贈財物等廉政倫理事件時，多能依法令積極辦理知會程序。

北榮院長陳威明今天在院務會議中，親自主持「廉政楷模」及「廉政倫理登錄績優團體」表揚頒獎。陳威明勉勵獲獎人 員及績優單位能持續秉持院方追求廉能之價值理念，亦希望藉由樹立廉能典範，提升院內廉潔風氣，打造更為優質的醫病環境。