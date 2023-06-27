戴瑋姍服務處遭Google地圖下架。（戴瑋姍服務處提供）

新北市餵藥案風波，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室舉發副總統賴清德及其競總發言人戴瑋姍散發假訊息。今（27）日戴瑋姍在臉書貼文，指議員服務處Google地圖被攻擊到下架；戴瑋姍強調，侯市府不斷顛倒是非，不僅對她司法提告，還買假帳號攻擊她的臉書，現在還找人下架她的地圖。她重申絕對沒有造謠，她有所本，無所懼。

戴瑋姍在貼文中表示，小孩的家長們，最初不相信老師會危害孩子，提出指控前，花那麼長時間去釐清。侯友宜在真相不明前，只想趕快定調餵藥案是烏龍事件，才能趕快去選舉。

戴瑋姍指出，頭髮檢測結果還未出來、行政調查報告拿不出來、連鎖幼兒園集團至今未全面稽查，侯友宜還沒把事做好，就急著定調，到底是有多心虛？孩子陳述被餵藥是事實、孩子有戒斷症狀是事實、侯友宜怠慢處置更是事實！家長心碎著急的時候，侯友宜不思解決問題，不做好市長的角色，還在忙著帶風向。

戴瑋姍重申，絕對沒有造謠，她的監督、質疑，皆是有所本。她本於議員職責監督侯友宜，面對惱羞成怒的侯友宜，面對鋪天蓋地的打壓，她有所本，無所懼。面對鼓起勇氣，提出指控的家長，她會陪他們一起找出真相。