4年前倒閉的遠東航空，破產停飛後依然占用松山機場台北國際航空站機庫，民航局為此向遠航提告追討違約金，台北地院一審判遠航應賠償8368萬806元，台灣高等法院二審3年前受疫情影響，民航局取回土地的使用費之利益等，重新計算金額後，改判遠航須給付違約金至7868萬806元。可上訴。

民航局提告主張，與遠航在2020年1月31日簽立「交通部民用航空局臺北國際航空站土地使用合約」，提供土地給遠航使用，使用期間至2020年3月31日止，每月使用費213萬4496元，雙方並約定，遠航逾期返還者，每逾1天，按每月使用費10％計算違約金至搬遷日止，遠航逾期未返還部分土地迄今，因此請求法院判賠。

高院考量，2020年初「嚴重特殊傳染性肺炎」甫爆發，期間疫情持續嚴峻，包含機場在內曾全面邊境管制，航班數量稀少，且遠航已返還部分土地等一般客觀事實、社會經濟狀況，酌減違約金後，判決遠航給付7868萬806元。