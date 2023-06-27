名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）最近的評論引起球迷爭辯，今年金塊隊摘冠，「小丑」約基奇（Nikola Jokic）獲選FMVP，難得再次有優秀的白人球員主宰球場。但是羅德曼認為約基奇比白人傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）強多了，換成柏德在現代的NBA肯定吃不開。

羅德曼在VladTV的訪談說：「如果大鳥柏德在這個年代，我想他只能在歐洲打球，我只是實話實說，他只能在那裡打球。他的籃球是為那個年代的塞爾提克量身訂做的，但是在今天的世界，絕對不可能啦！我不是要貶低他，在他那個時代，他確實是非常厲害的球員，像我當年也是一樣。」

「我想在丹佛金塊那個小鬼（約基奇）強太多了，天哪，他或許速度慢到爆，但我認為在這個年代他比大鳥柏德更強。」

Yeah I’m sure Larry couldn’t hang in todays league 😂 pic.twitter.com/9ordkhZpo4 — JayRock (@JAAY_ROCK_) June 26, 2023

簡言之，羅德曼覺得大鳥柏德在這個年代甚至無法打進NBA，這種論述引起一些球迷不滿，大鳥柏德的生涯數據為場均24.3分、10籃板、6.3助攻、1.7抄截。

有人引述麥可喬丹（Michael Jordan）在2009年的《When the Game Was Ours》書中所說：「大家經常問我最強的5人名單，當我提到大鳥，他們就會打斷我說詹姆斯（LeBron James）不是更強嗎？你們不明白，大鳥柏德是史上最佳的小前鋒，老實說至今我還弄不清他是小前鋒還是大前鋒。」