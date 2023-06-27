力成蘇州成立於2009年，原為美國Spansion的子公司，專注於手機使用多晶片積體電路堆疊MCP的封測業務，力成收購此廠的目標是希望能成為提供大陸MCP封測內需的領導廠商，而為順應大陸存儲產業鏈在地化的趨勢，力成希望為蘇州廠引進大陸當地投資者成為大股東，並協助蘇州廠拓展大陸客戶的封測業務。

江波龍電子主要從事Flash及DRAM記憶體的研發、設計和銷售，也是目前力成蘇州的主要客戶之一。力成與江波龍電子希望藉由力成蘇州70%股權交易，共同合作協助蘇州廠擴展在大陸的封測業務。

依據股權買賣協議之約定，合約簽訂後，須待江波龍電子取得相關主管機關審批通過後始生效力，並進行股權交割。本交易完成後，可進一步優化力成封測事業的組合，整合力成集團資源，持續投入並強化高階封測技術的研發及先進產能的建置，提升集團整體的競爭能力，以滿足全球客戶對先進產品之高階封測技術及產能之需求。