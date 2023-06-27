台北市立美術館主辦2024年「第60屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館，由袁廣鳴獲推選為參展代表。

提名委員會表示：「袁廣鳴以影像為主要媒介，創作將近40年、充分體現他對於新媒體藝術的不輟探索。其沉歛詩意的視覺語彙隱含著象徵寓意，不僅反映眾多台灣人共有的存在意識及潛意識，同時也極具超越地域的普世性。在後疫情時代的當下，威尼斯雙年展台灣館能由一位深刻體驗台灣變遷的藝術家來代表展出，相信深具意義。」

對於本次獲選成為參展代表，袁廣鳴指出：「此次展覽，將會聚焦在『地圖政治』、『日常中的戰爭』及『戰爭中的日常』為主軸，試圖提出，處在當今世界的生活狀態下，棲居何以為詩的提問？」

袁廣鳴生於台北，自1984年開始從事影像創作，以其具詩性的敘事形式而聞名。1994年獲德國DAAD獎學金至法蘭克福新媒體藝術中心研究，1997年畢業於德國卡斯魯造型藝術學院，獲媒體藝術碩士學位。現任國立台北藝術大學新媒體藝術學系教授，為台灣活躍於國際媒體藝術界中重要藝術家之一。曾參與1998年及2002年「台北雙年展」展出；其數位攝影作品《城市失格》及光動力裝置《人間失格》於第50屆威尼斯雙年展台灣館聯展展出。

袁廣鳴早期的觀念性錄像裝置多從自身經驗為創作主軸，如1998年《難眠的理由》觸及視覺及技術媒介的互動關係。2001年開始從個人生命擴及對城市及全球化的狀態描述，例如〈城市失格〉系列作品以局部影像拼貼出西門町的空無場景。2007年〈逝去中的風景〉系列，藉由微型自傳式的手法開創出一種介於錄像藝術與電影之間的新型動態影像，凝視日常生活中潛藏的惴惴不安。

2014年《棲居如詩》則提問了在現今世界的生活狀態下，棲居何以如詩？近期作品《向黑》與《向光》更結合沈浸式展演的觀展形式，反思何謂感知及影像的存在本質，透過富含隱喻及批判的影像詩學，將源自藝術家創作原點的內在焦慮和困惑、與個人生命政治的探問，抬升至對於人類整體生存處境的思辯，深刻傳達破滅與希望兼具之思。

北美館與袁廣鳴此次共議邀請長期在亞洲當代藝術領域耕耘的策展人陳暢策劃本屆台灣館。陳暢表示：「袁廣鳴曾講述一段關於他父親所哼唱的歌曲，與他後來才領悟到其中含義的故事，令我深受感動；人類對於歷史的認識並非限於年表紀事，而是如同空氣中的氣味一般之真實——我們都正活在歷史當中。」兩人的合作將涉及個人的焦慮與希望等議題。

陳暢為美國加州藝術學院的視覺和批判研究碩士，現任美國舊金山亞洲藝術博物館的當代藝術主管和資深策展人，曾任舊金山中華文化中心及基金會藝術總監，於2008年創辦「鮮銳（Fresharp）」卓越藝術家系列展，為美國國內首個長期支持在美華裔藝術家的展覽計畫。藉由陳暢豐厚的國際連結與經驗，期待將能為台灣館開闢當代的對話取徑，並與藝術場域產生多向度的文化交流。