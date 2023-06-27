《聽見心嘻望》勇奪突尼西亞迦太基電影節最佳音樂大獎。（海鵬提供）

疫情結束後的第一個暑假，配合旅遊之心蠢蠢欲動，台中市唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」（中山73）七月份將推出「金字塔國度」和「義遊未盡」兩個旅遊焦點影展，讓觀眾透過電影劇情，深度了解埃及和義大利的社會民情、文化與風光。

其中「義遊未盡」影展瞄準義大利電影，推出義大利五大影帝近年四部代表作；而鎖定北非風情的「金字塔國度」影展，則囊括坎城影展近年北非佳片，包括角逐金棕櫚獎的嘻哈勵志片《聽見心嘻望》，涉及埃及國安、勇奪坎城最佳劇本獎的《開羅謀殺案》，以及入選「一種注目」、敘述埃及茉莉花革命的《衝突的一天》三部電影，後者更獲奧斯卡影帝湯姆漢克斯的高度推崇：「非看不可！」

很多人遊歷過埃及，可能除了駱駝、沙漠和金字塔外，對這個神秘「金字塔國度」隱藏的文化實則一無所知，其中勇奪坎城最佳劇本獎的《開羅謀殺案》，描述一名考上開羅名校的大學新生，意外捲入一場間諜風暴的故事，全片高潮迭起、扣人心弦，更入圍今年奧斯卡最佳國際電影15強。

《聽見心嘻望》則改編自真人實事，描述一名年輕饒舌歌手受聘前往卡薩布蘭加某工薪社區授課，除以嘻哈音樂促成學生追逐夢想，更鼓勵學生勇於表達自我，師生情誼感人，片中饒舌新曲支支動聽，更勇奪突尼西亞迦太基電影節最佳音樂大獎。