44歲男星藍正龍出道逾23年，2014年和女演員周幼婷登記結婚，今（27日）突爆出結束9年婚姻，本月7日被週刊拍到兩人穿情侶裝騎U bike去新北市戶政事務所辦理離婚手續，經紀公司表示是藝人私事所以不會干涉，藍正龍目前在大陸工作，暫時找不到人，而兩人婚姻觸礁似乎早有端倪，年初藍正龍採訪時提到很懷念單身時光。

藍正龍今年1月中時曾在精品店活動公開露面，他表示看見旗艦店裝設就想起「單身時自己的家，很愛黑白色，很懷念那時候。」雖然沒有太多透露，但回頭再看他表示懷念單身時光的言論，不免懷疑是否當時就已經有了離婚端倪。不過雖然《鏡週刊》報導兩人是去辦離婚，但仍有許多人不解，認為兩人穿著情侶裝，被拍到的照片也沒有看起來感情不和的狀況，甚至一起回家，和大眾認知離婚的狀態很不同。

藍正龍2014年與周幼婷結婚。（圖／中時資料照）

因為兩人太過平靜，且還穿了同樣衣服，經紀公司的回應沒有承認也沒有否認，沒有給予外界一個確切說法，不少網友傻眼留言：「人家搞不好是去補辦結婚手續了……離婚肯定沒必要穿情侶裝去啊」、「這儀式感」、「這才是離婚該有的樣子」、「情侶裝，一起騎單車，確定不是去約會嗎？」、「穿成這樣，你說他們去再次結婚領證我都信」、「沒有人會穿情侶裝去離婚的吧？」而藍正龍目前正在拍攝大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，預計7月4日回台現身執導作品《成功補習班》的台北電影節首映會。