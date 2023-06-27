台中某市立高中女校友日前控訴蕭姓男老師向她索取裸照，有違教師倫理道德。台中市教育局27日指出，校方今召開教評會決議蕭師停聘接受調查，將持續緊盯校方調查進度。

該校蕭姓男老師日前遭已女校友控訴，2年前製作備審資料時，她想要放背部全裸照片，蕭師雖不同意，但卻向她索取正面裸照，表示「我很喜歡」、是私藏版、老婆不會發現，以及跟她大談「18禁」，包括性愛等露骨字眼，已違反教師倫理道德。

教育局指出，校方今召開教評會決議蕭師停聘接受調查，教育局將持續緊盯校方調查進度，務必盡速釐清真相，若有違法行為將嚴懲嚴辨、絕不寬貸；同時，教育局也已要求學校逐班加強宣導，若有遇到相關情事，可洽學務處或撥打校安專線04-23153521通報，市府也已設置「檢舉專線：04-25260040」、「檢舉信箱： [email protected] 」等多元管道，全力維護學生權益。

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